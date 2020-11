Některé kroky ZPHZ přesto připomínají Havlovo tolik oblíbené absurdní drama. O odchodu z koalice nahlas hovoří už od jara. Několikrát v poslední chvíli jejich zástupci couvli a dali spolupráci další šanci. Snad proto, že nebyla v zastupitelstvu jiná většina, která by mohla utvořit vládu novou.

Minulý týden už to vypadalo na rozhodnutí definitivní. Jenže pro změnu vázla komunikace mezi samotnými členy ZPHZ. Zatímco Zelení v pátek hlasovali o vypovězení koaliční smlouvy, šéf Změny pro Hradec Adam Záruba o ničem takovém ten samý den ani nevěděl. Zelení v čele s Martinem Hanouskem se pro odchod jasně vyjádřili. Změna naopak vyčkává na další koaliční jednání. Ta budou jistě zajímavá. Zvlášť, když Hanousek Deníku řekl o své kolegyni z radnice následující: „Paní náměstkyně Pourová (ANO) je podle nás zcela nekompetentní a měla by z funkce odejít. Kvalita jejích materiálů do zastupitelstva je zcela děsivá“.

Po dvou letech spolupráce na radnici jde jistě o zajímavé zjištění. Půlroční odkládání rozhodnutí rozhodně nevypovídá o velkém sebevědomí ZPHZ. Pokud si ale chce strana zachovat tvář, po takových vyjádřeních už tentokrát couvnout nemůže. Nebo snad ano?