Spolehliví, chytří i relativně levní popeláři jsou pro každé město stejně důležití jako lidé, kteří se ve městě starají o pitnou i použitou vodu, teplo, elektřinu nebo bezpečnost. Popeláři s jejich uměním bezbolestně zbavit domácnosti nepořádku mají v rukou čistotu města a vlastně zdraví každého jeho obyvatele. Skoro strategickou surovinu.

Hradecký odpadový systém funguje ve srovnání s jinými českými městy (natož třeba italskými či španělskými) téměř luxusně: v některých čtvrtích tu mají lidé na dvorku dokonce čtyři různé popelnice, kontejnery na separovaný odpad jsou opravdu na každém rohu. A je znát, že přes pocit vítězství nad hradeckou špínou, radnice ani popeláři nespí na vavřínech.

Lidí v krajském městě nepřibývá. Smetí stejně jako aut hlavně proto, že se lidé mají dobře, ano. Hradec proto už teď musí přemýšlet, co se bude se svými odpady dělat za 10 nebo 20 let. Všechno vytřídit nebo strkat do nekonečna do země nepůjde.

V tomhle směru budou muset místní prodělat mentální změnu, se kterou dnes v Hradci i v Pardubicích odmítají stavbu spalovny svých odpadů, která by stála ideálně někde u Opatovic. Díky ní by teplo vyrobené ze smetí lidi v obou východočeských metropolích mohlo i ohřát. Spalovna je skoro zakázané slovo. Přitom v Rakousku nebo Německu mají supermoderní, sofistikované provozy na spalování smetí přímo v centrech měst. U nás spousta místních přes vzornou péči svých popelářů stejně svůj nepořádek pálí načerno doma v kamnech. Podle toho to pak v ulicích zahradních čtvrtí vypadá. Pokud Hradec zaspí, může to s odpady dopadnout podobně, jako to dnes vypadá s dopravou, která se nevejde na ulice. Hradec chytrou a bezpečnou spalovnu smetí bude potřebovat.