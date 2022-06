Hradecký dopravní podnik hledá řidiče, a tak nabídnul zájemcům, že si mohou zařídit autobus MHD. Přišlo slušných 38 lidí. Osm z nich má o práci šoféra vážný zájem, čtyři si to rozmyslí a další si to třeba jen tak chtěli zkusit. Ale kdo ví, kolik semínek z netradičního náboru vzejde.

Za volant jsem si sedl na chvíli i já. Sice jsem trochu dělal fóry, ale co si budeme nalhávat, který mužský si rád nezajezdí s něčím větším, než je rodinný kombík. Instruktor z dopravního podniku byl v naprosté pohodě, tak jsem se ho na všechno vyptal, nastavil si sedačku i volant a hurá mezi kužely. Podotýkám, že se jezdilo v areálu podniku na vyasfaltovaném a hlavně provozu a lidu prostém prostranství.

Autobus měl automatickou převodovku, takže nakonec to byla vcelku pohoda. Problém mi dělala jen trochu necitlivá brzda, na kterou se muselo opravdu hodně šlápnout a pak samozřejmě odhad. Asi největší potíž je to, že řidič sedí dva metry před přední nápravou, což v kombinaci s délkou vozu činí věc trochu nesnadnou. No nakonec jsem se s tím popasoval vcelku dobře, kuželky zůstaly na svých místech a potěšila otázka instruktora, jestli sem už s něčím takovým někdy jezdil.

Dost sebechvály, proč tady o příjemném zpestření denní novinařiny píši? S prázdným autobusem někde na parkovišti je frajer každý. Ale vjet s ním do městského provozu a mít odpovědnost za všechny cestující? Raději zůstanu u psaní a hlavně řidiči (nejen MHD) mají můj respekt. Mají nesnadnou a zodpovědnou práci, takže na to myslete za volantem prosím i vy, když spěcháte po Hradci v autě, na kole, pěšky nebo vozem MHD.