Lusková v něm politiky obvinila, že z poskytovatelů sociálních služeb dělají nekompetentní blbečky, ovšem sami jim nejsou schopní obstarat potřebné ochranné pomůcky.

V následujících hodinách se ředitelka největšího domova pro seniory v Královéhradeckém kraji objevila snad ve všech významných médiích a na její slova reagovala velká část politické reprezentace. Jen o několik dní později domovy důchodců napříč republikou opravdu první významnou zásobu pomůcek dostaly. Jak moc za to může ostré vyjádření Luskové, je otázkou, faktem ale je, že až po jejím kritickém dopisu ministrům a zároveň výskytu prvních případů v zařízeních pro seniory, se téma ochrany té vůbec nejohroženější skupiny obyvatel dostalo do popředí zájmu. Jak je to ale vůbec možné? Vždyť první případ koronaviru v Česku je už starý více než měsíc a hned od začátku také všichni víme, že nejohroženější skupinou jsou právě senioři.

Místo důrazu na zabezpečení sociálních zařízení pro důchodce šly ochranné pomůcky dříve třeba do státních organizací nebo stavebních firem. Na jednu stranu jsme ochotní totálně utlumit ekonomiku a zavřít školy kvůli ochraně zdraví, na druhou stranu jsme zapomněli ochránit ty nejpotřebnější. Tolikrát omílaný nedostatek ochranných pomůcek v obecné rovině je samozřejmě problém. Že se připravit dříve přece jen šlo, dokazuje i příklad hradeckého Domova U Biřičky, kde se dostatečným počtem roušek předzásobili už v lednu. Pokud jsme se ale nepoučili z příkladů států, kde epidemie začala o něco dříve, a nedokázali se včas předzásobit pomůckami, měli jsme se aspoň poučit v tom, že největší důraz musíme klást na seniory. A nezačít s tím až po měsíci.

Zajistit bezpečí v domovech pro seniory musí být teď prioritou číslo jedna. A nemělo by to zůstávat jen na osobní oddanosti zaměstnanců, kteří se v domovech na několik týdnů s klienty zavřou. Pomoci by měl stát, i kraj jako zřizovatel. Dostatkem ochranných pomůcek, zajištěním místa pro přespání zaměstnanců a ideálně i zajištěním technologií, pomocí kterých by seniory mohli „navštěvovat“ jejich příbuzní. To může být pro jejich zdraví v případě dlouhé karantény naprosto klíčové.