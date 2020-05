Na 355 milionů korun odhaduje náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky Monika Štayrová (ANO) dopady koronavirové krize na městské finance. Slova o potřebě šetřit, kterými se hradecká koalice zaštiťuje od začátku svého působení na radnici, tak zcela nepochybně brzy dostanou ještě větší váhu. Politicky půjde jistě o velmi nepříjemnou a ošemetnou situaci. Radnice musí přijít na to, jak nezruinovat městské finance a zároveň si udržet aspoň nějakou podporu voličů.

Demolice fotbalového stadionu v Hradci | Foto: Michal Fanta

Je zřejmé, že nejen Hradec Králové, ale prakticky celý svět se řítí do ekonomické krize. A každý, kdo ovládá aspoň základy ekonomiky, tuší, že to mimo všech negativních věcí přinese i některá pozitiva. Pro město by to hlavní měl být fakt, že se dá očekávat výrazný pokles cen stavebních prací. Zatím je však složité odhadovat, za jak dlouho k tomu dojde.