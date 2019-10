Za pár dní se zavře část mostu. Tahle jednoduchá věta oznamuje zřejmě skutečný začátek kolapsu, který postihne plynulost dopravy v celém hradeckém kraji víc než uzavření dálnice D11 u Chlumce.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Po tomhle mostě nedaleko hlavního nádraží v Hradci Králové vede silnice, po které jezdí nejvíc aut v kraji. Na téhle cestě se totiž potkávají kamiony z celé Evropy: jedou od Olomouce, Brna, Ostravy dál na Liberec, Náchod nebo Trutnov. Je to hrdlo, kterým krajské město vydechuje veškerou místní, meziměstskou, mezikrajskou i mezistátní dopravu. Vyráží na ni většina autobusových linek od hradeckého dopravního terminálu. Několikaminutové kolony se na tomhle mostě, který už teď nestačí nárokům automobilové civilizace, dělají už několik let. Teď se tedy tenhle most zúží o další pruh. Tepna kardiaka se přivře ještě víc.