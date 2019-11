Nejprve radnice přiznala, že další fáze rekonstrukce Benešovy třídy i přes opakované sliby nezačnou v tomto volebním období. Následně se mezi obyvateli Moravského Předměstí začalo řešit plánované rozšíření nonstop baru a herny společnosti Krijcos, které chce vedení města posvětit a nakonec ještě vyděsila místní informace o tom, že v bývalé ubytovně fakultní nemocnice by mohla vzniknout ubytovna pro zahraniční dělníky. Přestože radnice ujišťuje, že o ubytovnu se zatím místní nemusí bát, slibům zde lidé úplně nevěří. Proč by taky měli?

Před loňskými volbami slibovaly vyřešení ostudného stavu Benešovy třídy všechny strany. „Ano, vyřešíme Benešovku,“ znělo tehdejší heslo později vítězného hnutí ANO. Rok po volbách současná koalice v problémové lokalitě v blízkosti školy či kulturního centra plánuje dovolit rozšíření herny soukromému subjektu. A to hlavně proto, že ten za to opraví pár metrů chodníků a lávek dřív, než by to dokázalo samo město. To vše v době, kdy civilizovaná města 21. století herny ze svého území naopak vyhání. Je snad plán koalice na opravu takový, že si ji za nějaký ústupek nechají udělat od místních heren a barů? Na Benešovce jich totiž bohužel ještě několik.

Z Benešovy třídy a jejího okolí se pomalu stává vyloučená lokalita. Rezavé zábradlí, rozpadající se rampy, uzavřená schodiště. Právě obyvatelé nejlidnatější ulice ve městě se přitom loni nejvíce zasadili o změnu na radnici. Přestali věřit bývalému vedení, že potřebnou rekonstrukci dokončí. Jaká bude asi jejich nálada u dalších voleb? Hráči hazardních her současnou koalici jen těžko zachrání.