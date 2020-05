O záměru, který má ulevit údajně přetížené sousední ulici Na Brně, jednal už před rokem výbor pro územní plánování. Většinou hlasů tehdy doporučil vybudování komunikace do místní průmyslové zóny podél plotu areálu Petrof. "Z biologického posouzení vyplynulo, že nejcennější území je právě to podél Petrofu,“ informoval přitom tehdy hlavní architekt města Petr Brůna. Téměř rok se nic nedělo. Až letos v dubnu rada města nečekaně schválila hlasy ODS a hnutí ANO nové posouzení. Zástupci nejmenší koaliční strany Změna pro Hradec a Zelení (ZPHZ), kteří za ochranu vzácné přírodní lokality dlouhodobě bojují, zůstali jen nevěřícně zírat, protože s nimi tento bod koaliční partneři předem nijak neprojednávali.

Proti záměru radnice brzy vznikla petice, kterou už podepsalo pět tisíc lidí. Primátor Alexandr Hrabálek (ODS) se už dvakrát s autory sešel. Obvinil je přitom, že obyvatele Hradce uvedli v omyl, neboť pod petici přiložili mapu silnice, kterou město vůbec stavět nechce. Místo několikakilometrové verze totiž prý vedení města uvažuje pouze o třísetmetrovém úseku. Nedodal však, že je to právě ten úsek, který podle hlavního architekta vyšel ve čtyři roky starém posouzení jako nejcennější území. Stejný architekt města nyní podle výpovědi radního za ANO Jiřího Langra přišel na radu města a řekl, že zhotovitel už se studií začal a že to tedy kvůli času musí radní zadat z ruky bez výběrového řízení. Cena za samotné biologické posouzení je přitom o více než 100 tisíc vyšší, než u posouzení z roku 2016. A to se podle radnice nyní posuzuje jen krátký úsek podél plotu. Zároveň má výsledek zhotovitel odevzdat v polovině září. Podle expertů však v takovém případě nelze práci odvést kvalitně, neboť autor nemůže zachytit flóru a faunu ve všech vegetačních obdobích. Primátor se jako bývalý akademik zaštiťuje tím, že se vždy řídí objektivními fakty a chce tedy počkat na výsledek studie. Jenže na akademické půdě jsou dalšími důležitými zásadami také transparentnost a kvalita provedení. A obojí v tomto případě podezřele kulhá.