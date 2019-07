Celý týden se lidé bavili nejen v kamenných divadlech, ale hlavně v ulicích v samotném centru města a v Žižkových sadech. Do nich během festivalu proudí tisíce lidí nejbližší cestou z centra přes Severní terasy. Ty jsou přitom v havarijním stavu a oficiálně je jejich převážná část uzavřená. S plotovými dílci si však lidé hlavu nelámou a cestu mnohdy i zarostlými částmi teras si bez problému proklestí.

Celé to zní jako neškodné dobrodružství do chvíle, než si uvědomíte, že terasy se reálně mohou zbortit. Dopad by přitom mohl být ničivý. Hradečané se o tom ostatně mohli sami přesvědčit v roce 2011, kdy se sesunula část hradeb vedle Adalbertina a cihly poškodily tři zaparkovaná auta.

Hradecká radnice uvádí sice rekonstrukci teras v programovém prohlášení jako jednu ze svých priorit, 200 milionů na její realizaci však už roky hledá v rozpočtu marně. Projektant je přitom znám už sedm let.

Priority města jsou v tomto ohledu zarážející. Primátor Hrabálek přiznává, že má zájem o koupi lesů za zhruba 400 milionů a na stavbu fotbalového stadionu radnice před týdnem vyhlásila tendr v hodnotě skoro tři čtvrtě miliardy. Terasy v samém srdci krajského města, kam jen během jednoho červnového týdne přijde víc návštěvníků než na hradecký fotbal za celou sezonu, by při vší úctě k fotbalistům prostě měly mít přednost.