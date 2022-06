Právě nový zákon, který měl plastový konzumní mor zpomalit přitom uváznul ve Sněmovně. Přitom platit měl už v létě, jenže ještě neprošel třetím čtením a Senátem. Jen pro pořádek, tohle opatření, které mohlo platit už dávno, není z hlav českých politiků. Nařídila nám ho Evropská unie. A podobným směrem se vydaly i další festivaly a pořadatelé akcí. Zákon, který zakáže řadu jednorázových výrobků z vybraných plastů, které zamořují životní prostředí, má přírodu jen u nás ročně zbavit 1,7 miliardy kusů těchto výrobků.

To už je slušná hromádka. Ještě by si ale stát mohl došlápnout třeba PET lahve a na přebujelé obaly, které nás mají obalamutit a namluvit nám, že to, co kupujeme, je větší, než tomu ve skutečnosti je. Na to by snad ani extra zákon nebyl potřeba, vždyť to je snad definice klamání zákazníka.

