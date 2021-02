V porovnání s ostatními regiony nejde o vůbec špatný výsledek. Očkování má za sebou už naprostá většina klientů v domovech pro seniory a celkově zhruba třetina seniorů nad 80 let z celého kraje. Přesto všechno budí očkování v hradeckém kraji také rozpaky.

Když 8. února dorazil do kraje třetí typ vakcíny od společnosti Astrazeneca, hejtmanství si pochvalovalo, že se díky tomu očkování zrychlí. Královéhradecký kraj jako jeden z nejvíce postižených regionů dostal skoro čtvrtinu všech vakcín, které do Česka v první vlně švédsko-britská společnost dodala. Celkem šlo o 4600 dávek. Zhruba polovinu si ponechala hradecká fakultní nemocnice, druhá polovina pak putovala do ostatních nemocnic v kraji.

Jaká je situace o deset dní později? Z celkových 4600 vakcín AstraZeneca se podařilo v Královéhradeckém kraji proočkovat za deset dní jen 470 dávek. Zbytek zatím leží ladem. „Očkujeme všechny vakcíny, které máme každý týden k dispozici a netrpělivě čekáme na další dodávky,“ napsal ve čtvrtek v tiskové zprávě novinářům hejtman Martin Červíček (ODS).

Databáze ministerstva zdravotnictví ale odhaluje, že realita je trochu jiná. Devadesát procent vakcín AstraZeneca se totiž nepoužilo ani za 10 dní. Jde o více než čtyři tisíce dávek. Nestálo by za to rozdat je tedy podobně jako třeba ve Zlínském kraji praktickým lékařům? Zapojit do očkování se jich chce v našem kraji 85 procent.