Hradec Králové /ROZHOVOR/ – Hostem pátečního rozhlasového pořadu PéHá byl divadelní režisér a současný náměstek hradeckého primátora Josef Krofta a jeho manželka, novinářka Jana Kroftová.

Josef Krofta ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. | Foto: Deník/ David Taneček

Začínal jste v Praze a potom jste působil v Českých Budějovicích. Jak jste se z jižních Čech dostal právě do Hradce?

Josef K.: Po škole jsem začínal v rozhlase v Praze a v roce 1968 jsem přešel do krajské stanice v Českých Budějovicích. Z politických důvodů jsem od roku 1968 nesměl působit v médiích a vlastně ani v divadle. Jedinou výjimkou bylo loutkové divadlo. Tak jsem se setkal s loutkami a díky tomu jsem se po třech letech dostal do Hradce Králové. Už v té době mělo Divadlo Drak velké jméno. Bylo to divadlo, které jsem obdivoval. Byl jsem proto moc šťastný, když mi nabídli angažmá. Přechod z jižních Čech do Hradce Králové byl pro moji manželku Janu moc těžký, ale Hradec nás přijal velmi vlídně a Divadlo Drak je naše celoživotní srdeční záležitost.

Pane Krofto, jste divadelníkem tělem i duší, jak se díváte na současnou situaci v našich divadlech?

Josef K.: Když sleduji situaci v ostatních divadlech, jsem rád, že právě Hradec Králové podporuje a váží si kulturních akcí, které se tu konají. Město získalo díky pořádaným festivalům obrovské renomé i v zahraničí. Ať už je to Klicperovo divadlo nebo Divadlo Drak, vykonalo se tu mnoho. Festivaly mají opravdu světový zvuk a jsem velmi rád, že nemáme takové problémy jako jiná města. Radní i zastupitelé se naučili vážit si produktů, které v našem městě jsou.

Jana K.: Stále platí, že bez kultury není budoucnost a to je třeba si stále uvědomovat.