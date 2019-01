Východní Čechy, Pardubice - Rozhovor týdne s divadelní a filmovou herečkou, tváří pražského Švandova divadla na Smíchově, vedl šéfredaktor Pardubického deníku Tomáš Dvořák.

Petra Hřebíčková | Foto: Archiv VČD

Soutěžní část třináctého ročníku Grand Festivalu smíchu zahájila dánská komedie Řemeslníci, kterou do Pardubic přivezlo pražské Švandovo divadlo. Pět let stará hra skrývala drsný černý humor, velkou dávku absurdity, ale i kritiku současných módních trendů.

Alice a Manfred staví dům a vypadá to, že kolaudace se blíží. Skončí tak každodenní stresující scény s řemeslníky, které především Manfred nemůže vystát. Jenže stavba se prodlužuje, dělníci nacházejí nové a nové výmluvy, proč v domě zůstat a manželům pomalu dochází trpělivost. Postupně se tak naskýtá jediná otázka. Přežije to někdo z řemeslníků?

V této komedii se pardubickému publiku představila také mladá talentovaná herečka původem z Hodonína Petra Hřebíčková.

Tato třiatřicetiletá herečka v Hodoníně vystudovala Obchodní akademii a poté Divadelní fakultu JAMU v Brně, obor činoherní herectví.

Právě v Brně působila v období 2002 až 2003 v divadle Polárka. Hostovala rovněž v Činoherním klubu a v Divadle ABC. Poté přestoupila do Městského divadla Zlín, kde skvěle ztvárnila roli Zuzanky ve Figarově svatbě a byla za ni nominována na cenu Thálie. Tuto cenu však získala až v roce 2009, a to za titulní roli Maryši. Ještě v tomtéž roce zlínské divadlo opustila a zamířila do Prahy, kde ji diváci mohli vidět například v muzikálu Kudykam ve Státní opeře nebo v Divadle na Fidlovačce v muzikálu Hvězdy na vrbě.

V současné době je její domovskou scénou pražské Švandovo divadlo na Smíchově.

Do povědomí českých diváků se dostala zejména rolí Jarušky v Menzelově filmu Obsluhoval jsem anglického krále, objevila se také ve snímcích Proměny, Kawasakiho růže či Muži v naději. Diváci ji znají také z nekonečného seriálu Ulice a sitcomu Helena.

Jak se díváte na Grand Festival smíchu, tedy na myšlenku soutěžního festivalu čistě divadelních komedií?

Určitě je to krásná myšlenka – vybrat a skloubit nejlepší komedie v České republice. Komedie je jeden z nejtěžších divadelních žánrů. Bohužel tu nemůžeme být po celou dobu festivalu, ale musí to být skvělé, mít po celý týden možnost sledovat komedie.

Je pro vás osobně komedie těžší žánr?

Mám komedie velice ráda, ale čím déle jsem u divadla, tím více zjišťuji, že těch kvalitních komedií je velmi málo. Samozřejmě záleží také na režisérovi a lidech, kteří dokáží humor udělat tak, aby to sedlo, bylo to trefné a nenucené. Těch opravdu dobrých komedií je ale poskrovnu.

To, že jste byli vybráni na Grand Festival smíchu, značí, že Řemeslníci jsou komedií kvalitní. Čím vás osobně zaujala?

Myslím si, že text sám o sobě je velice dobrý. Jde o první premiéru Řemeslníků v České republice a je to téma, které každý z nás zná. Jednou jsme měli doma řemeslníky a je to vlastně téma, které se rozvinulo do takových obrátek, které jsou až absurdní, což u diváků v hledišti vyvolává kýžený humor.

Jaké jsou vaše osobní vztahy s řemeslníky?

Naštěstí zatím dobré. Většinou jsem měla zkušenosti s řemeslníky – přáteli. Vždy jsem poprosila někoho z divadla, takže nemám žádnou vtipnou, ale ani hrůzostrašnou historku s řemeslníky. Byt rekonstruuji i svépomocí. A pochopitelně s pomocí svých přátel.

Sama jste „kutilka"?

Docela ano. Zjistila jsem to ve Zlíně, kde jsem si koupila byt. Myslela jsem si, že jen oškrábu zdi a vymaluji, ale skončilo to nahazováním zdí a manipulací s maltou a podobně, takže jsem si docela užila. Puntík, že to dokážu, mám, takže vím, že se v životě neztratím. (smích) Ale už vím, že znovu něco podobného absolvovat nechci.

V Pardubicích jste se představila na Grand Festivalu smíchu i se zlínským divadlem. Dají se tyto zkušenosti nějak porovnat?

Těžko se to dá porovnat objektivně, protože to beru ze svého pohledu a prioritně neřeším, s jakým tu jsem zrovna divadlem. Ale je pravda, že mě zrovna napadlo, že tu tentokrát jsem vlastně poprvé za pražské divadlo. Ten pocit není jiný, jenom si člověk uvědomí, že se zlínským divadlem sem jezdil dalekou cestu – z Moravy až do Čech. A teď jsem do Pardubic najednou přijela jako Pražanda, což bylo pro mě trochu zvláštní. (smích)

Jak na vás změna prostředí působí, byl to pro vás velký skok?

Byl. Ale byla jsem na to připravenější, než kdybych šla do Prahy jako mladší, na druhou stranu už člověk není tak mobilní. Je zvyklý na to svoje, na Moravu, kde jsem prožila celý život. Prahy jsem se docela bála. Trvalo mi dva roky, než jsem to přijala a zjistila, že Praha není zas až tak velké město. V podstatě je to na vás, s jakými lidmi se stýkáte a jak v tom velkém městě žijete. Jestli musíte vyrazit na každý večírek, nebo si uděláte nějakou volnou chvilku. Pravdou ale je, že v Praze je rychlejší život a moc se mi stýská po rodině na Moravě. Pořád.

Jak berete partu Švandova divadla na Smíchově?

Čím dál líp. Po těch třech letech je to pro mě opravdu domovská scéna. I s tím, jak slovo domovina zní, ráda se tam vracím. Když nemám zkoušku a jdu kolem, tak si pokaždé najdu nějakou výmluvu, abych se tam zastavila. Je to kvůli těm lidem, parta je tam opravdu dobrá.

Jak na vás při vašem představení působilo pardubické publikum?

Výborně. Už jsme si v zákulisí říkali, že lidé byli naladěni na to, aby se bavili. Nebyla tam žádná zášť, nebo „ukažte, co umíte". Zpětná vazba byla skvělá. Neměla jsem tam tak velkou roli, ale i tak jsem to cítila, že to bylo příjemné. Byla radost tady hrát.

V Pardubicích jste v minulosti poznala i atmosféru Pardubického letního kina, kde jste prezentovala film Proměny. Chystáte něco nového v oblasti filmu?

Točila jsem teď spíše pro televizi. Bohužel do kin zrovna nechystám nic, ale o práci naštěstí nouzi nemám. V České televizi teď například šel film v sekci Nevinných lží. Ten díl se jmenuje Druhý dech. Jinak to vypadá, že brzy nastoupím do kriminálního seriálu, což je zase úplně jiný žánr, než jaký jsem kdy dělala, takže se velmi těším.

Jsou pro vás televizní seriály výzvou?

Záleží na tom, jaký to je žánr. Když jsem nastupovala do televizního seriálu Ulice, měla jsem veliký strach, protože jsem se těmto dlouhodobým seriálům vyhýbala. Na druhou stranu jsem tam byla pouze rok, říkala jsem si, že déle tam ani nebudu. Vlastně mě to dost naučilo. Člověk získá jakýsi trénink a cvik. Lidé tam byli velice příjemní. Bála jsem se, že to bude taková fabrika, ale nakonec to fabrika byla jen co se týká času. Jinak to bylo příjemné a bylo velice zajímavé vyzkoušet si práci se spoustou režisérů. Potom jsem hrála v sitcomu Helena, to je zase úplně jiný žánr. A teď by mě měla čekat kriminálka. Takže to beru jako zkušenost,v ničem nezůstávám příliš dlouho a ani nechci. Jsem ráda, když se ty věci střídají. Pokud se něco naučím, tak to má smysl. Třeba dospěji k tomu, že si budu moci vybírat, v čem chci hrát. To se samozřejmě stát nemusí, ale tu zkušenost už vám nikdy nikdo nevezme.

Vizitka

Jméno: Petra Hřebíčková

Bydliště: Praha, Hodonín

Narozena: 20. září 1979 v Hodoníně

Nejvyšší dosažené vzdělání: Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění Brno

Záliby: plavání, spánek, malování, focení

Knížka na mém nočním stolku: Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové

Film, který mě dostal: Amores Perros

Oblíbený televizní pořad: Simpsonovi

Životní krédo: Carpe diem. Ale teprve se ho učím dodržovat.

Historická postava, kterou obdivuji: Karel IV., T. G. Masaryk

Historická postava, kterou pohrdám: Adolf Hitler, to ale není osobnost.

Zamilované jídlo a pití: losos, zelenina, těstoviny

Nejdůležitější rada, jakou jsem v životě dostala: Neber se tak vážně!

Osvědčený způsob, jak se dostávám z chmurné nálady: Pomilovat se s milovaným.

Čím udělám svým blízkým největší radost: Když je navštívím – snad.

Nejkrásnější místo, které jsem v životě navštívila: zahrada rodičů v Hodoníně

Jak si šetřím na důchod: Řekla bych – částečně. Spíš jen tak pro dobrý pocit hodím občas stovku na účet.

Očima blízkých

Filip Čapka, herec Švandova divadla v Praze:

,,V první řadě je s Petrou Hřebíčkovou vždy velká sranda. Navíc je také velice pracovitá. Je na sebe totiž strašně moc náročná, a to se přenáší také na její herecké kolegy. Petra Hřebíčková patří k té skupině herců, kteří ve chvíli, kdy proti vám stojí na jevišti, tak vám stačí hrozně málo, protože tu polovinu energie vám dávají právě oni. Mám ji moc rád."

Jan Motyčka, promotér letního kina:

„Na setkání s herečkou Petrou Hřebíčkovou vzpomínám moc rád. Zavítala totiž na čtvrtý ročník Pardubického letního kina, který dokonce slavnostně zahajovala. Tehdy do Tyršových sadů přijela představit film režiséra Tomáše Řehořka Proměny, v kterém ztvárnila jednu z hlavních rolí. Působila na mě velmi příjemně a hodně skromně, přestože tehdy zrovna získala prestižní divadelní cenu Thálie. Myslím, že velmi kvitovala atmosféru, která v letním kině panovala."

Petr Dohnal, ředitel pardubického divadla:

„Petru Hřebíčkovou vnímám jako velice šikovnou, spontánní a bezprostřední herečku. V každé roli je úplně jiná, není to ten typ herce, co by spoléhal jen na svůj osvědčený herecký rejstřík a dál se nerozvíjel. Je radost se na ni dívat, umí na jevišti nádherně zasvítit. I na Grand Festivalu smíchu, který jako Východočeské divadlo v Pardubicích pořádáme již po třinácté, vždycky předvedla skvělé výkony, ať už se zlínským či pražským souborem."

