V posledních měsících nemají plné ruce práce jen zdravotníci, ale i markeťáci politických stran a hnutí. Volby jsou totiž již za rohem. A před všelidovým hlasováním je důležité být viděn. I proto se na různých sociálních sítích objevují například fotky koalice Spolu, kde její lídři tu skotačí na houpačce a tam si připíjí pivem. Ale ruku na srdce, kdo kvůli těmto, mnohdy až infantilním, fotkám sjíždí denně fejsbůky a twittery? Moc jich nebude. Ale kdo si rád prohlédne fotky, jak lidé stojí ve frontě na vakcinaci v obchodních centrech? Téměř všichni.

A ANO, a nebudeme věřit tomu, že je to z lásky k bližnímu, to v tomto případě dělá dobře. Fotky a příběhy lidí, kteří si k rohlíku a mléku přibalí na cestu z hypermarketu i proticovidovou „včeličku“, zaplňují stránky a weby všech médií. A to i těch „protibabišovských“. Koho zajímá, že se v obchoďácích očkuje podobným tempem jako v nemocnici? Pro doposud vládnoucí garnituru tak dělají všechna média to nejlepší PR. A zatímco si markeťáci stran z opozičních řad lámou hlavu nad co nejlepší fotkou či billboardem, tak Babišův Marek Prchal si mne ruce a k rohlíku a mléku si může při nákupu přibalit ještě šampaňské. Práci za něj totiž udělají jiní. Zkrátka, někdy je jedna injekce víc, než tisíc billboardů.