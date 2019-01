Hradec Králové/Londýn /ZAJÍMAVÍ LIDÉ HRADECKA - ROZHOVOR/ - Ze dne na den se sbalil a odjel do Londýna s jasným cílem: vydělat peníze a rozjet vlastní módní značku. Ambiciózní sen teprve dvaadvacetiletého Matěje Maňáka z Hradce Králové se začal plnit už po roce.

Matěj Maňák na představení šátků Scarf Prague v Atelieru JR na Tylově nábřeží v Hradci Králové. | Foto: Petr Kadeřávek

V listopadu přiletěl na chvíli do Čech, aby tu představil svoje první počiny pod značkou Emblemm – hedvábné šátky s motivy historické Prahy. A zdaleka prý nekončí: „Nepřestanu, dokud moji práci nebudou znát po světě tak dobře, jako Diora nebo Louise Vuittona," říká rozhodně.

Před odletem do Velké Británie jste se živil jako finanční poradce a u toho studoval v Praze ekonomku. Módní návrhářství mi do toho zrovna nezapadá…

Mně taky ne. Upřímně, když se podívám zpětně, nikdy bych neřekl, že se vydám tímhle směrem. Nepatřil jsem k těm oblečením posedlým dětem, co kritizují mámin šatník. Ještě v patnácti jsem na rodinné akce nosil flaušovou mikinu a béžové pláťáky (smích). Na střední škole se to ale naštěstí trochu zlepšilo.

Takže nápad věnovat se módě přišel jen tak z ničeho nic?

Přišel v době, kdy jsem začínal být poměrně frustrovaný z práce i školy. Nebavilo mě ani jedno. Tak jsem si tak jednoho dne seděl v kanceláři a jen si čmáral na papír, abych si vyčistil hlavu. Nakreslil jsem tričko v hrozně zajímavém střihu, to mi vnuklo další a další nápady a už to nešlo zastavit. V mládí jsem býval docela kreativní, skoro celou základní školu jsem chodil do uměleckého kroužku, asi se to ve mně zase probudilo.

Proč jste se rozhodl zrovna pro Londýn?

Asi po půl roce, kdy jsem pracoval na značce v podstatě bez peněz a přitom studoval podruhé vysokou v Hradci Králové, jsem hledal cestu, jak získat peníze. Tak jsem přemýšlel, kde můžu nejvíc vydělat a nejvíc ušetřit a napadl mě Londýn. Dva týdny nato už jsem seděl v letadle. Tam to na mě trochu padlo, přece jenom jsem v Británii nikdy předtím nebyl, nikoho jsem tam neznal a vybavený jsem byl akorát dobrou angličtinou a dvěma obřími kufry.

To je smělý plán, jak na něj reagovala rodina? Nepřemlouvali vás, ať radši zůstanete v bezpečí domova?

Naopak, rodina mě maximálně podpořila a za to jsem nesmírně vděčný. Bez toho by to ostatně nešlo. První dva měsíce mi posílali poslední peníze. Najít práci mi totiž chvíli trvalo, ale povedlo se. Začínal jsem na kase, teď zastávám manažerskou práci. Žije se mi tu celkem v pohodě, práci mám taky dobrou, a tak jsem mohl začít konečně dělat, co mě baví – módu.

Vaše první mini kolekce nazvaná Scarf Prague zahrnuje šátky v několika barvách s motivy památek Prahy. Jak vznikala?

Za Scarf Prague jsou hodiny a hodiny strávené po londýnských kavárnách, kdy jsem seděl u kávy nebo čaje za počítačem a každou památku – jednu po druhé vlastnoručně kreslil v programu. Šátky jsou unisex, vyrobené v Česku a z kvalitního italského hedvábí. Kvalita a jedinečný design jsou pro mě podstatné.

Scarf Prague exkluzivně v Hradci

Unisex šátky Scarf Prague značky Emblemm nadějného návrháře Matěje Maňáka z Hradce Králové seženete aktuálně ve dvou velikostech (klasický nebo na kabelku) exkluzivně přímo v krajské metropoli.

V prodeji jsou v Atelieru JR na Tylově nábřeží, kde mimo jiné proběhlo i slavnostní představení Scarf Prague na konci listopadu. Napsat si o ně ale Matějovi můžete i přes Facebook nebo Instagram, stačí zadat heslo Emblemm.

Vaše šátky jsou tedy jak pro muže, tak pro ženy. Do budoucna plánujete tvořit spíš pro koho?

Co se týká oblečení, které si teď kreslím, tak většina návrhů je pro muže. Jednoduše kreslím, co bych chtěl já osobně nosit. Dámské oblečení je pro mě těžší, protože si ho moc nedokážu představit. A už vůbec ne na sobě. V první kolekci ale bude oboje.

Emblemm tedy brzy představí kompletní kolekci. Co potom?

Musím makat, šetřit, investovat. Rád bych se v budoucnu zase odstěhoval zpátky do Čech, dal dohromady celou kolekci, představil ji na Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu a posouval svou práci dál a dál. První obchod v Praze, druhý obchod v Praze, první obchod za hranicemi, druhý, třetí, celá Evropa a pak dál a dál, dokud Emblemm nebudou znát po světě tak dobře jako Dior nebo Louis Vuitton. Moje síla bude, myslím si, hlavně v tom, že to budou sice stejně designové věci, jako mají luxusní značky, ale za zhruba třetinovou cenu. Taky bych chtěl všechno vyrábět v Čechách, vyzvednout nás ve světě, přinést trochu optimismu a energie. Mám obrovskou motivaci, a to mě pohání. Emblemm je pro mě teď vším.