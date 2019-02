Východní Čechy - Další anketa Deníku v souvislosti s přímou volbou prezidenta naší země se tentokrát zaměřila na názory dětí. Zajímalo nás, co by měl prezident umět ze všeho nejlépe.

Kandidáti na prezidenta očima mladých | Foto: Matěj

Aneta Straková, 5 let, Trutnov:

Měl by chránit planetu, měl by mít rád lidi, děti a zvířata, chránit přírodu. Taky by se mi líbilo, kdyby měl třeba knír. Kdyby byl třeba jako můj děda. Ale zase by nemusel mít korunu jako král, to by bylo legrační.

Lenka Geislerová, 5 let, Trutnov:

Měl by hlídat a chránit malé děti. A taky, aby byl na nás hodnej. Měl by se taky chodit dívat do školky, jestli tam někdo nezlobí. A kdyby někdo hodně zlobil, i na ulici, tak by měl prezident zavolat policajtům, aby ho dali do vězení.

Jan Dragúň, 8 let, Ohnišov:

Prezident by měl hlavně umět dobře vládnout. K tomu podle mě potřebuje být rozumný, spravedlivý, hodný, musí umět číst a psát a neměl by mít potetovanou celou hlavu. To se totiž na prezidenta zrovna moc nehodí.

Tereza Štěpánová, 7 let, České Meziříčí:

Budoucí pan prezident by podle mě měl být hlavně spravedlivý a hodný, a to na všechny lidi stejně. Také si myslím, že by měl dobře vládnout. Určitě by ale neměl lhát a krást, abychom se za něj nemuseli stydět.

Vladimír Chudý, 11 let, Bousov:

Podle mě by se měl prezident umět hlavně dobře rozhodovat, abychom neskončili opět v další krizi. Dál nevím, ale měl by podle mě také nosit černé sako a neměl by krást tužky. Jezdit by měl ve Škodě Superb.

Kamila Kučerová, 9 let, Svitavy:

Myslím si, že by pan prezident měl umět především dobře rozhodovat, třeba o zákonech, aby všechny byly správné. Zákony jsou velice důležité. Měl by také umět spravedlivě vládnout, aby každé rozhodnutí bylo správné.

Antonín Bahleda, 6 let, Zaječice:

To nevím, ale podle mě by měl umět dobře mluvit a taky dobře psát. Také by se měl dobře oblékat a nosit stále kravatu. Měl by být takovým kravaťákem. Určitě by také měl jezdit autem a ne třeba na kole. Auto ať si vybere.

Soňa Hamplová, 13 let, Robousy:

Prezident by se měl především postarat o to, aby všichni lidi z České republiky měli práci. Neměl by být s komunisty, protože jsou podle mého mínění špatní. Neměl by zvyšovat daně a život v republice přizpůsobit pro všechny.

Amálie Lustigová, 12 let, Jičín:

Nová hlava státu by asi neměla furt zvyšovat daně. Většina lidí taky říká, aby nebyl s komunisty, ale to asi záleží na názoru každého člověka. A taky jsme se bavili se spolužáky, že by určitě neměl vyhlásit žádnou amnestii.

Jan Vodehnal, 12 let, Koclířov:

Co by měl nový prezident umět nejlépe? Podle mě by měl umět hlavně dobře řídit náš stát a vyřizovat všechny záležitosti, které jsou s tím spojené. Co by měl ještě umět dál, mě nenapadá. Rodiče se o tom doma nebaví.

František Hrdina, 6 let, Česká Třebová:

Prezident by se měl umět hlavně správně rozhodovat. Taky by se měl slušně chovat a nebýt sprostý, aby nám nedělal ostudu. A měl by umět cizí jazyky, to aby se domluvil v cizině. Myslím, že by měl umět naslouchat lidem.

Jana Junková, 6 let, Ústí nad Orlicí:

Prezident by měl znát, že hezké a dobré věci by se pokaždé měly oplácet dobrým, ale ty zlé věci by se měly oplácet zlým. Náš nový prezident by měl také vědět, že příroda je moc krásná a musel by mít tu přírodu rád.

Mikuláš Martinec, 11 let, Náchod:

Prezident by se měl narodit v České republice a měl by být hlavně spravedlivý. Uvítal bych, kdyby zrušil výuku cizích jazyků na druhém stupni. Taky by mohl ovládat judo, aby se uměl bránit, když prezidentská ochranka nefunguje.

Petr Holomek, 11 let, Náchod:

Náš nový prezident by měl mít smysl pro humor, být spravedlivý, vzdělaný, pravdomluvný a měl by umět dobře naslouchat lidem. Také by mohl podporovat charitu a hlavně by se nikdy neměl nechat podplatit.

Magdalena Polehňová, 12 let, Hradec Králové:

Myslím, že prezident by měl být spravedlivý, sympatický, taky kamarádský. Taky by měl určitě mít rád děti, to je hodně důležité. Mně by se líbil spíš pan kníže Karel Schwarzenberg, zdá se mi, že tyhle všechny věci splňuje.

Ondřej Rolc, 6 let, Dolní Jelení:

Prezident by měl umět mluvit anglicky a neměl by se bát v letadle, až bude cestovat po světě. Taky by měl být chytrý, hodný a hezký, aby se líbil lidem. Měl by být příkladem pro všechny lidi v Česku a na zeměkouli.

Adam Cvrkal, 6 let, Pardubice:

Já si myslím, že nový prezident České republiky by měl umět malovat, tancovat a vychovat zvíře. Taky by se měl snažit být užitečný a udělat taky třeba něco hrdinského. A samozřejmě by měl mít královskou korunu.

Apolena Litterová, 7 let, Hradec Králové:

Náš pan prezident by měl být určitě hodně chytrý. A pak by taky měl umět anglicky. Bude totiž jezdit do cizích zemí, tak aby se tam domluvil. Myslím si, že by měl také dobře vypadat, aby nedělal ostudu. Ne jako Miloš Zeman.