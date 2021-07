Komentář Tomáše Kulhánka | Foto: Deník

V Praze, Brně, Ostravě a dokonce už i v sousedních Pardubicích funguje kromě sdílených kol i služba sdílených elektrokoloběžek. Není proto divu, že se dvojice firem letos na jaře rozhodla přijít se sdílenými elektrokoloběžkami i do Hradce Králové. Původně měla služba fungovat už od května, hradecká radnice ale vstoupila s firmami do jednání. Ne, že by chtěla komerční službu finančně podporovat, cílem bylo naopak domluvit se na jejím nekonfliktním fungování.