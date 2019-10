Hradec Králové a vlastně celé východní Čechy nemají pro špičkový fotbal žádný stadion. Tedy žádný, který by patřil do 21. století.

Ano: v Hradci i v Pardubicích stadiony stojí. Stojí tam spíš už jen to, co z nich ještě zbylo. A dokonce se na nich hraje 2. liga a asi by mohla i první, což svědčí spíš o vykutálené české vynalézavosti. V porovnání s fotbalovými arénami v jiných českých městech dnes působí hradecký stadion spíš jako gotický hrad. Je stále dominantou města, s trochou nepohodlí se v něm dá i bydlet, jeho návštěva je romantický zážitek, ale vážně ho brát prostě nelze. A ve srovnání s evropskou úrovní je to troska.