Petice obou těchto hnutí v době těsně před sněmovními volbami, nejsou ničím jiným než politickou kampaní. Protože však jde formálně o veřejně označené petiční místo, pořadatelé akcí ani nikdo jiný nemůže tyto politiky z veřejného prostranství vyhnat. Jak už je českým zvykem, politikům se tak opět podařilo obejít a zneužít zákon ve svůj prospěch. Nezlobte se proto na pořadatele hradeckých akcí, na kterých se tito politici přiživují, opravdu to není jejich vina. A na trapné parazity si vzpomeňte, až se budete rozhodovat, koho volit.

Zatímco hnutí ANO se snad z přiživování se na cizích akcích poučilo, jiné strany před letošními parlamentními volbami přišly s ještě rafinovanějšími metodami. Na hradeckých kulturních akcích tentokrát parazitují strany, které svou kampaň schovávají za petiční právo. Zástupci Volného bloku tak minulou sobotu postavili před vchodem do Šimkových sadů petiční stan zrovna ve chvíli, kdy se v sadech konaly Královéhradecké krajské dožínky a hnutí Trikolóra zase u Velkého náměstí během nedělní akce Zažít Velké náměstí jinak.

Když před posledními komunálními volbami v roce 2018 rozdávali kandidáti hnutí ANO balónky a propagační předměty na kulturních a společenských akcích v Hradci Králové, vzbudilo to ve městě velký rozruch. Poté, co se členové hnutí Krále koblihových lidí „přilepili“ na městské Slavnosti královny Elišky nebo Nábřeží paromilů, zrušilo jim tehdejší vedení města další zábory během kulturních akcí a hovořilo o úplném zákazu a pokutování politické agitace na městských slavnostech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.