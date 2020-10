Právě čekání na volby a tendr na fotbalový stadion byly totiž podle všeho posledními důvody, proč se koalice ODS, hnutí ANO a Změny pro Hradec a Zelených na radnici v krajském městě ještě nerozpadla. A že důvodů k rozkolu by se našlo hned několik. Jen namátkou pár příkladů za poslední dobu: spor o možnou silnici okrajem přírodní památky Na Plachtě, neschválení nové vedoucí odboru životního prostředí nebo situace, kdy se zástupci ZPHZ přidali k opozici a společně podepsali dokument adresovaný primátorovi. Ale zpět do současnosti. Volby skončily a tendrem na fotbalový stadion se po námitce jedné z firem začal zabývat antimonopolní úřad, u něhož se může celý proces zaseknout na dlouhé měsíce.

Nová spojenectví ukázaly i senátní volby. Ve štábu nově zvoleného hradeckého senátora Jana Holáska se společně veselili zástupci HDK, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů společně s náměstkem primátora Martinem Hanouskem (ZPHZ). Ten v souvislosti s pandemií na sociálních sítích nazval premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše psychopatem a idiotem. Co na to asi říkají jeho kolegové z hnutí ANO, kteří s Hanouskem sedí v městské vládě, se můžeme jen domnívat. Poražený finalista senátních voleb na Hradecku Jiří Mašek z ANO zase v reakci na výsledky uvedl, že by jeho hnutí mělo přehodnotit hradeckou koalici, neboť kandidát občanských demokratů mu pro druhé kolo voleb nevyjádřil podporu.

Že jsou vztahy v městské vládě dlouhodobě neudržitelné, je holý fakt. Jenže člověk míní, koronavirus mění. Hanousek zvládá na jedničku řešit překotnou situaci ve školství a třeba primátor Alexandr Hrabálek z ODS pronesl k Hradečákům tak skvělý projev, že by se k němu mohli chodit učit i politici z mnohem vyšších funkcí. Takže se, milá hradecká vládo, nedá nic dělat. Musíte to spolu ještě nějaký čas vydržet. V krizi, jakou nyní zažíváme, se totiž velitelský můstek opouštět nesmí.