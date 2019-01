Hradec Králové - Každý týden redakce Deníku vyhodnocuje události uplynulých dní v regionu a zpravidla dvě z nich označí takzvanými palci nahoru a dolů. Co si o tom myslíte vy?

Rekonstrukce Šimkových sadů v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Jan Pruška

Palec nahoru

Rekonstrukce Šimkových sadů: Šest kilometrů nových cest a chodníků, posezení u rybníčku, nové keře a stromy či dětská hřiště. To jsou novinky, kterých se dočkají návštěvníci Šimkových sadů. Podle smlouvy má stavební firma Šimkovy sady dokončit do konce srpna. Během září se pak stavba musí zkolaudovat. V říjnu pak už nebude nic bránit prvním zvědavcům do parku zavítat. Rekonstrukce sadů stála zhruba 60 milionů korun.

Palec dolů

Rozhodnutí zastupitelstva: Původní představa byla poměrně střízlivá. Příspěvek, který slíbilo město novému extraligovému hokejovému týmu, byl vyčíslen na 13,7 milionu korun. Včera však hradecké zastupitelstvo schválilo, že klub vyinkasuje další tři miliony korun. Hlasování pro zvýšení dotace bylo jednoznačné. Pro se vyjádřilo jednadvacet zastupitelů, osm se zdrželo verdiktu a pouze jeden byl proti.