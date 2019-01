Hradecko - Máte právní problém? Potřebujete radu – a navíc ji získat zdarma? Není problém, Hradecký deník pro vás připravil právní poradnu, v níž vám budou radit odborníci z advokátní kanceláře Podroužek a Moník. Vaše dotazy pište na e-mailovou adresu: jiri.fejgl@denik.cz.

Ilustrační foto | Foto: čtk

Otázka:

Dobrý den, s manželem sice žijeme v rodinném domku ve společném vlastnictví, ve společné domácnosti 29 let, ale již 5 let každý sám. Manžel si našel novou přítelkyni a já se chci rozvést, pokud možno co nejrychleji. Děti jsou dospělé a samostatné. Trápí mě hypotéka na domě, kterou stále společně splácíme. Je možné bydlet po rozvodu každý v jiné části domu a splácet každý část úvěru nebo se musí rozdělit majetek – prodejem domu? Nevím jak dál. Můžete mi poradit, jak mám postupovat? (Ivana S.)

Odpověď:

Dobrý den, v případě, že jste s manželem zajedno a na rozvodu se shodnete, uzavřete-li dohodu o vypořádání majetku ve společném jmění manželů a rovněž svém bydlení, je možné přistoupit k rozvodu nespornému.

V dohodě je třeba vypořádat veškerý majetek i dluhy patřící do SJM, tedy dohodnout se, komu připadne dům či zda bude v podílovém spoluvlastnictví, s jak velkými podíly a stejně tak se naloží i s hypotékou.

Pokud by se povinným z hypotéky měl stát pouze jeden manžel, banka povětšinou žádá větší zajištění a je třeba s ní záležitost předjednat.

Dům tedy prodávat nemusíte a bydlet můžete i po rozvodu společně. Sepsání dohody je vhodné konzultovat s právníkem.

Veronika Sojková, kancelář Podroužek a Moník