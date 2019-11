Do roku 2016 nikdo v moderní hradecké historii nepamatoval, že by tuhle krásnou stavbu někdo k tomu účelu zneužil. Zdá se, jakoby první sebevrah inspiroval ostatní.

Bílá věž je hojně navštěvovaná turistická atrakce, stojí v historickém centru krajského města a tomu odpovídá i hustota provozu kolem ní. Kdyby někdo jednou ročně hodil z Bílé věže do ulice pod ní za bílého dne jen tak bez varování pytel cementu, policie by to vyšetřovala pomalu jako teroristický čin. I proto se teď na radnici, které památka patří, dohadují, jak zoufalcům zabránit, aby při definitivním řešení svých osobních problémů neohrozili ostatní.

Nelze ale vykácet všechny stromy jen proto, aby na někoho při vichřici nespadly, nelze nacpat všechny potoky do kanálů a potrubí, aby při velké vodě nevyplavily lidem domy, nelze udělat ze všech lidí boháče nebo chudáky, aby si nezáviděli a nelze potáhnout sítěmi všechny mosty, paneláky, věže nebo tratě, aby z nich lidé neskákali na ostatní. Bílou věž by proto žádnou sítí Hradec potahovat neměl. Bude to zbytečné: nejen proto, že na všechno lidské zoufalství a neštěstí nikdy nebude dost velká.