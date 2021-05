Rozpadlé vedení města, bezprecedentní politická situace, hádky o Velké náměstí nebo stále se odkládající revitalizace Benešovy třídy. Hradečáci rozhodně mají v posledních měsících dost důvodů, aby se na své komunální politiky zlobili. Všechny tyto problémy po právu plní i novinové stránky. Svůj prostor si ale určitě zaslouží i dobré zprávy. A je skvělé, že hned třemi takovými se Hradec v posledních týdnech mohl pochlubit.

Nejviditelnějším úspěchem je určitě podpis smlouvy na stavbu nového fotbalového stadionu. Na cestě stát se moderním městem 21. století jsou ale další dva projekty ještě důležitější. Do úplného finále se v těchto dnech blíží stavba odlehčovací služby v Honkově ulici. Ačkoliv se to veřejnosti určitě neprodává tak snadno jako stadion, je tahle služba pro obyvatele strašně důležitá a v moderním městě nemůže chybět. Naprosto klíčovým projektem je pak inteligentní dopravní systém, jehož instalace začne v Hradci do konce května. Radnice si slibuje, že pomocí něj vyřeší nejpalčivější problém města – dopravu. Jestli se jí to opravdu podaří, mohlo by to snad přebít i to trapné politické hašteření. Tak hodně štěstí a více takových zpráv!