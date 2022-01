Při pohledu do rozpočtu ale Hradečáka napadne, jestli největší investice opravdu řeší nejpalčivější problémy města, nebo se prostě staví to, co se podařilo papírově připravit, případně na co jsou právě k mání dotace. Nový fotbalový stadion je sice velké téma, ale mnohem raději bych se dožil toho, že se Velké náměstí promění na místo, kam rád vezmu děti na procházku centrem města a nebudu mít pocit, že klopýtám po obřím parkovišti s pochybným povrchem.

Dohodnuto - rozpočet mají zastupitelé Hradce schvalovat na konci ledna

Ostatně i nad stavbou stadionu se objevují stále nové otazníky, takže uvidíme, jestli i „všesporťák“ nezůstane v kategorii politické evergreeny. Letos v říjnu nás čekají komunální volby. Ať do vedení města usedne kdokoliv, jisté je, že už po několikáté uslyšíme stejné sliby: fotbalový stadion, Velké náměstí, Benešovka… Vedení města se mění každé čtyři roky, ale seznam priorit v salonu republiky tak nějak stále zůstává.