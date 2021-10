Přesto je ale z celého případu cítit pachuť arogance a amatérismu. Město potřebuje prostory po ZŠ Sion pro děti z MŠ Sluníčko. Jejich budova se totiž na jaře začne rekonstruovat. Jenže taková rekonstrukce školky není jen tak. První etapa začala v červnu 2020 a dávno předtím už na radnici věděli, že budou navazovat i další, při kterých už nemohou děti ve školce zůstat. Tendr na třetí etapu, do které se musí děti vystěhovat, město vypsalo už na jaře. Kdyby tehdy město oznámilo Sionu, co se chystá, mohla soukromá škola využít ke stěhování prázdniny. Jenže na radnici se očividně příliš dopředu nemyslí. Primátor tak záměr města oznámil škole až na konci prázdnin. Těžko se tak teď divit protestům rodičů, kteří nechápou, proč se jejich prvňáčci musí stěhovat, sotva si na svou první školu trochu zvyknou.

Ačkoliv to ředitelé soukromých školských zařízení slyší neradi, je vcelku logické, že město se musí v první řadě postarat o zajištění chodu svých škol a školek. Takže když už smlouva, kterou ředitel Sionu před mnoha lety dobrovolně podepsal, tříměsíční výpovědní lhůtu dovoluje, je postup město legitimní a ne zcela nepochopitelný.

Prostory v budově ŽŠ a MŠ Pohádka v Mandysově ulici musí SIon vyklidit do 31. prosince. | Foto: Martin Patkoš

