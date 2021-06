Pod ostrou palbu kritiky se v posledních dnech dostal pirátský politik Aleš Dohnal. Na jednu z nejviditelnějších tváří Pirátů v hradeckém regionu totiž prasklo, že v roce 2019 řídil pod vlivem alkoholu a přišel na nějaký čas o řidičský průkaz. Ani to ho od řízení zcela neodradilo. Policisté ho za pár měsíců chytili za volantem v době, kdy měl vysloven zákaz řízení. Za maření úředního rozhodnutí proto od soudu odešel s roční podmínkou.

Sám Dohnal po zveřejnění informací Českou televizí oznámil, že rezignuje na funkci předsedy zastupitelského klubu Pirátů a na štědře placený post předsedy krajského výboru pro dopravu. Právě souvislost s druhou zmíněnou funkcí je vyloženě do očí bijící. Pokud vede krajskou dopravu člověk, který vědomě porušil zákaz řízení, je zcela na místě lidové rčení o kozlu a zahradníkovi.

Dohnalův průšvih je pozoruhodný ještě z jednoho aspektu. Mladý Pirát je nejhlasitějším kritikem vedení města mezi hradeckými zastupiteli, který opakovaně peskoval primátora za morální poklesky. „Myslím si, že člověk, který je vulgární a používá na zastupitelstvu věty jako „já tě zabiju“, by už neměl být primátorem ani den,“ řekl na adresu Alexandra Hrabálka (ODS) letos v únoru. Stejně tak by ale mělo platit, že člověk, který byl pravomocně odsouzen za nerespektování zákazu řízení, by neměl ani den vést výbor pro dopravu. Jenže nebýt zveřejnění celé kauzy, kozel-zahradník by ho řídil dál.

Ocenění za to, že se teď postavil k problému čelem a na post rezignuje, není na místě. To, že někteří vrcholní čeští politici jsou schopní ve svých funkcích setrvávat i po mnohem větších průšvizích, se nesmí stát normou. Pokud chtějí Piráti opravdu změnit pokleslou politickou kulturu v zemi, nestačí z funkce odejít poté, co se průšvih provalí. S takovým škraloupem se do ní vůbec nemáte nechat zvolit!