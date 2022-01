Covid roste kvůli variantě omikron v hradeckém kraji nejrychleji za celou dobu pandemie. Tato informace krajské hygieny mě v pátek dost zarazila. Jen od pondělí do čtvrtka přibylo v regionu 4747 případů, tedy o téměř tři tisíce více, než za stejné období minulého týdne. Naštěstí počet vážných případů, kdy lidé potřebují nemocniční péči klesá. To mě zase trochu uklidnilo.

Jenže další zprávy z hygieny mě opět rozhodily: nejvíc nových případů je u dětí do 14 let a ve skupině od 35 do 54 let. Což se týká například mě, mé ženy i mých dětí. Venku je ale krásná zima a na horách bude pěkná lyžovačka. Pro nás po téměř dvou letech. Takže snad bude líp. Jenže odpoledne mi volala žena, že má pozitivní test. Takže z hor nic nebude, zamračil jsem se. Ale co, bude líp. Nakonec mě v tom utvrdil i telefonát od mé ženy. Když potřebovala žádanku na PCR test, dovolala se do ordinace naší lékařky v Hradci Králové až na 36. pokus. Ale sestřička, se kterou žena mluvila, byla překvapivě hrozně milá, příjemná a vstřícná, řekla mi žena.

Neuvěřitelné u někoho, kdo celý den čelí náporu pacientů. Asi si z ní vezmu příklad. Veselá mysl půl zdraví. V sobě mám už třetí dávku vakcíny, tak snad se mi nemoc vyhne. Ale rozhodně se nenechám strhnout bohorovností těch, kteří už roušku, často demonstrativně, nenosí.