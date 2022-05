Komunální odpad má spalováním proměňovat na elektrickou energii a teplo. K tomu ale přibydou emise a desítky tun strusky, připomínají kritici projektu. A navíc plánovaná kapacita spalovny, která by mohla fungovat už za šest let, je 150 tisíc tun odpadů ročně.

Obě východočeská krajská města přitom dnes produkují jen zlomek tohoto množství a podle zákona by se mělo čím dál tím lépe třídit a odpadu by mělo spíš ubývat. Odpůrci spalovny tak připomínají, že se mezi Hradcem Králové a Pardubicemi bude spalovat odpad z celé země.

Plán na spalovnu v opatovické elektrárně: Odpůrci se bojí odpadů z celé země

Pokaždé, když po nákupu vidím, kolik zbytečných obalů jsem zase s potravinami přinesl, tak mě napadne, proč si stát na producenty nedošlápne a vzniku odpadu nepředchází. Proč neuvalí na všechny ty zbytečné plastové vaničky, pet lahve, hliníkové plechovky a zbytnělé krabice třeba daň, která by lidi a tím tím i obchodníky třeba přinutila chovat se k Zemi ohleduplněji? V době zdražování všeho by to asi byla politická sebevražda.

Otázka je, jak dlouho ještě Země řádění člověka rozumného, jak se honosně nazýváme, ustojí. Je to jako vždycky. Začít musíme sami u sebe.