Hodně ostrá slova na adresu předsedkyně zastupitelského klubu a zároveň první náměstkyně primátora Moniky Štayrové (ANO) použil hradecký zastupitel a její stranický kolega Jiří Gelbič. V diskuzi na sociální síti se Gelbič rozčiluje nad tím, že hradečtí zastupitelé v pondělí na poslední chvíli odhlasovali záchranu torza historického svinarského mostu. Most teď čeká přesun na letiště a konzervace v součtu za více než dva miliony korun.

Pro záchranu mostu hlasovala nakonec nejtěsnější možná většina 19 zastupitelů. Mezi nimi i předsedkyně zastupitelského klubu ANO Štayrová. Nikdo z dalších 10 zastupitelů Babišova hnutí pro záchranu mostu nehlasoval. „Mrhání penězi. Kupodivu nás jedna členka ANO zradila a ten hlas rozhodl,“ napsal pak veřejně Gelbič na adresu Štayrové. Tu prý přesvědčila petice občanů a fakt, že v případě opačného výsledku by byl most definitivně sešrotován. „Měli jsme v klubu volné hlasování,kdo jiný než já by to měl vědět,“ řekla Deníku Štayrová s tím, že vyjádření pana Gelbiče je smutné.

Sám Gelbič o sobě na sociální síti píše, že za minulého režimu pracoval ve velkém podniku jako náměstek pro kádrovou práci. Paní náměstkyně by tak dost možná dostala dost špatný posudek. Chvála bohu už je ale doba jinde. Tak to snad můžeme brát jen jako nešťastný výrok.