Při nehodě byla jedna osoba zraněna. Komunikace byla po dobu záchranných a likvidačních prací uzavřena. Hasiči zajistili místo události a zabezpečili havarovaný automobil proti vzniku požáru. Z jičínské stanice přijel na místo události vyprošťovací automobil, pomocí kterého bylo vozidlo převráceno zpět na kola. Hasiči se postarali o likvidaci následků nehody a předali místo zásahu policistům.

Hledali parašutistu

V sobotu odpoledne byly vyslány jednotky na vyhledání osoby, která podle svědků spadla na záložním padáku do lesního prostoru mezi obcemi Zámostí- Blata a Pařezská Lhota. Na místě spolupracovaly jednotky požární ochrany s policisty, přiletěl vrtulník LZS, kde byl spolu se záchranáři na palubě také hasič – letecký záchranář z hradecké centrální stanice a pozemní posádka ZZS. Hasiči a policisté se rozdělili na skupiny a prohledávali zalesněný skalnatý terén. V průběhu pátrací akce dostal velitel zásahu informaci, že parašutista byl nalezen cyklisty. Následně byl předán do péče ZZS, vrtulník odletěl zpět do Hradce Králové prázdný. Z jednotek požární ochrany byli zalarmováni profesionální hasiči z Jičína a JSDH Sobotka a Markvartice.