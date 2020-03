Profesionální hasiči z centrální hradecké stanice a místní dobrovolná jednotka odstraňovali ve čtvrtek odpoledne v Třebechovicích pod Orebem následky dopravní nehody osobního vozidla, které havarovalo v části Nepasice.

Dopravní nehoda v Třebechovicích | Foto: HZS KHK

Auto skončilo mimo vozovku, jeden člověk byl předán do péče ZZS, hasiči pomohli s transportem do sanitního vozu. Jednotky dále zajistily havarovaný vůz, odpojily akumulátor a pomohly s řízením dopravy. Místní jednotka následně vyčkala do příjezdu policie a odtahu.