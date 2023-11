FOTO: Vyhýbala se lišce a narazila do stromu. Řidička nadýchala přes dvě promile

Opět alkohol za volantem. Řidička jedoucí od Lišic směrem na Chlumec nad Cidlinou nabourala do stromu poté, co jí prý do cesty vběhla liška. Třiačtyřicetiletá žena nadýchala téměř 2,2 promile alkoholu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Řidička jedoucí od Lišic směrem na Chlumec nad Cidlinou nabourala do stromu poté, co jí prý do cesty vběhla liška. | Foto: PČR