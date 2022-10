"K nehodě došlo pravděpodobně tak, že přejel do protisměru a vyjel mimo vozovku, kde narazil do betonového mostku," řekla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová. Nehoda se zřejmě stala v části Brněnské vedoucí na Nový Hradec. Na vozidle odhadla policie škodu na 25 tisíc a na mostku 15 tisíc korun. Šoféra ve věku 48 let převezla záchranka do nemocnice.