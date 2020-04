/FOTO/ V pátek ráno muž na obchvatu Hradce Králové před kruhovým objezdem zazmatkoval, dostal smyk a strhl vozidlo do příkopu, kde se zastavil o sloup.

Při nehodě muž těžce zranil sebe i spolujezdkyni. | Foto: Policie ČR

„V pátek po osmé hodině ranní dopravní policisté vyjížděli k havárii osobního vozidla, která se stala na silnici I/11 na obchvatu Hradce Králové na kruhovém objezdu s ulicí Zelená. Řidič auta značky Kia Ceed, jedoucí ve směru od Prahy na Jaroměř, se při najíždění na kruhový objezd dostal do smyku, najel na betonovou obrubu středového ostrůvku, od které byl odmrštěn vpravo mimo komunikaci, sjel do příkopu, kde po nárazu do sloupu veřejného osvětlení se otočil kolem své osy. Třiasedmdesátiletý řidič a jeho stejně stará spolujezdkyně byli převezeni do nemocnice na ošetření,“ informovala policejní tisková mluvčí Iva Kormošová.