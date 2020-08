Řidič osobního auta srazil v Hradci Králové cyklistu k zemi. Zraněného muže transportovala záchranná služba do nemocnice.

Seniora na elektrokole srazil automobil. | Foto: Policie ČR

„Ke střetu cyklisty s osobním autem došlo na křižovatce ulic Gočárova a Střelecká ulice v centru města. Z prvotních zjištění k nehodě pravděpodobně došlo tak, že řidič při odbočování vpravo směrem do Kuklen se střetl s cyklistou, který jel ve stejném jízdním pruhu. Muž ve věku 70 let jedoucí na elektrokole utrpěl zranění, s kterým byl rychlou záchrannou službou převezen do nemocnice k ošetření. Policisté u obou řidičů vyloučili alkohol dechovou zkouškou,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.