Ve čtvrtek krátce před 17. hodinou došlo na křižovatce ulic Buzulucká a Pilnáčkova v Hradci Králové ke střetu osobního auta a cyklistky. Ta po nárazu upadla na vozovku a utrpěla lehké zranění, se kterým byla převezena záchrannou službou do nemocnice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Osmdesátiletá žena jela po Buzulucké ulici ve směru do centra města a řidič jel po okruhu a odbočoval vpravo do Buzulucké ulice. Z místa nehody ujel, aniž by zraněné ženě pomohl a událost ohlásil.