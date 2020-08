K nehodě dvou osobních aut došlo podle informací policistů ve čtvrt na jedenáct dopoledne na křižovatce těsně před Černilovem u odbočky na Divec. "Podle prvotních informací došlo k čelní srážce dvou osobních automobilů, na místě jsou dvě zraněné osoby," řekla Deníku mluvčí hradeckých policistů Iva Kormošová.

Oba zraněné si převzali do péče záchranáři a transportovali je sanitkou do nemocnice. Na místě nadále řeší následky nehody policisté i hasiči. Plně průjezdná by měla být silnice zhruba o půl jedné odpoledne.