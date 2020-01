/FOTO/ Ve čtvrtek krátce před půl desátou večer došlo na křižovatce silnic I/11 s ulicí Týnišťská v katastru obce Třebechovice pod Orebem k dopravní nehodě dvou osobních aut.

Policie hledá svědky nehody v Třebechovicích | Foto: Policie ČR

Ke střetu došlo tak, že řidička auta značky Opel Corsa jedoucí po I/11 od Hradce Králové směrem na Týniště nad Orlicí narazila do vozidla značky Fiat Punto, které stálo napříč v křižovatce. Řidička fiatu ve věku 48 let byla s těžkým zraněním převezena do nemocnice. Nikdo jiný zraněn nebyl. Policisté dechovou zkouškou u 37leté řidičky vyloučili požití alkoholu. U zraněné nařídili odběr krve. U obou vozidel kvůli zjevným závadám zadrželi osvědčení o registraci vozidla. U fiatu odhadli škodu na 15 tisíc a u opelu na 90 tisíc korun.