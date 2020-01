Nehoda čtyř osobních a jednoho nákladního automobilu se stala ve středu krátce před půl osmou večerní na silnici I/33 v katastru obce Lochenice.

V Lochenicích bouralo pět aut. Zraněni byli čtyři lidé. | Foto: Policie ČR

Příčinou nehody bylo pravděpodobně prasklé lano, na kterém auto značky Ford Fiesta jedoucí směrem na Jaroměř táhlo automobil značky Citroen C4. Poté, co z dosud nezjištěných příčin lano prasklo, vyjel ford do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím autem značky Škoda Superb, které bylo nárazem odhozeno do silničního příkopu. Ford následně narazil ještě do nákladního vozidla značky Scania, které jelo za superbem. Vlivem nárazu došlo k vymrštění autobaterie z fordu, která poškodila auto značky Mercedes-Benz, které zas jelo za nákladním autem.