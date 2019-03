Do akce se zapojili také policisté. Ti zprvu pracovali i s verzí, že budou v nějakém z místních podniků, což se ale nepotvrdilo. Informace o pátrání byla předána také polské horské službě. Akce skončila pozdě v noci s tím, že bude pátrání ráno pokračovat s pomocí nasazeného vrtulníku.

Hledaní se však ráno naštěstí ozvali telefonem kamarádovi, že jsou v pořádku. V husté mlze se domnívali, že sjíždějí k Petrově boudě, ale dostali se až do Polska. Ubytovali se v jednom z penzionů, kde si zprovoznili vybité telefony a ráno se přihlásili.

"Každý by si měl uvědomit, že pokud se dostane do podobné situace, jako zmínění muži, nebo se z jakéhokoliv jiného důvodu odněkud nevrátí a je předpoklad, že o něho bude mít někdo obavu, měl by o sobě co nejdříve dát vědět i třeba na tísňovou linku 158. V opačném případě se pak může rozeběhnout pátrání, do kterého se zapojí nemalý počet členů integrovaného záchranného systému, kteří mohou například v náročném terénu riskovat i svůj život a zdraví," komentoval událost policejní mluvčí Lukáš Vincenc.