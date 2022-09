Při nehodě nebyl nikdo zraněn.

Policisté u obou účastníků nehody provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol. U začínajícího osmnáctiletého řidiče za volantem vozidla autoškoly s negativním výsledkem. Poněkud jinak tomu bylo u řidiče elektrokoloběžky. U něj přístroj ukázal hodnotu necelých 0,8 promile alkoholu v dechu.

Tím to ale pro dotyčného neskončilo. "Po ohledání koloběžky policisté zjistili, že technickými parametry již spadá pod kategorii moped s povinností povinného pojištění, které však řidič nedoložil," uvedla mluvčí.

Škoda byla odhadnuta na 30 tisíc na autě a 5 tisíc na elektrokoloběžce, resp. mopedu.

Elektrokoloběžka nebo moped?



Elektrokoloběžky jsou běžně považovány za kola a k jejich provozovatelům se přistupuje jako k cyklistům, avšak musí mít maximální rychlost do 25 km/hod. a výkon do 250 W v případě dodatečně montovaného motoru do 1 kW.Jestliže má elektrokoloběžka rychlost vyšší než 25 km/hod. nebo výkon vyšší než 250W/1 kW, jedná se o malý moped nebo skútr, což znamená, že jde o motorové vozidlo. V tomto případě je nutnost vlastnit řidičský průkaz, buď skupiny AM nebo B (záleží na rychlosti vozidla a jeho výkonu), na hlavě mít ochrannou přilbu a sjednané povinné pojištění.