Ti z Náchoda pomáhali už před čtvrtou hodinou ráno v Machově s transportem zraněné osoby z těžko přístupného terénu a také sanitnímu vozu, který uvízl na zledovatělé cestě.

Po osmé hodině pak vyjížděli do Machova znovu, tentokrát do části Bělý. Kluzká vozovka byla opět důvodem, kdy si záchranáři vyžádali pomoc hasičů při transportu pacienta. Jednotka pomohla s přesunem do sanitního vozu a následně doprovodila vozidlo zdravotnické služby po špatně sjízdném úseku.