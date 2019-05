Dvojici starších německých turistů zachránila v úterý brzy nad ránem Horská služba Krkonoše. Její členové ji vypátrali v dolní části Labského dolu. Šestašedesátiletý Němec byl podchlazený, měl poraněné koleno a nebyl schopen chůze. Žena byla v dobrém zdravotním stavu.

Členové Horské služby Krkonoše vypátrali v úterý brzy ráno dvojici německých turistů, která uvízla přes noc v Labském dole. | Foto: Horská služba Krkonoše

Horská služba se pustila do pátrání po cizincích v pět hodin ráno poté, co jim krajský dispečink linky 155 nahlásil, že v oblasti Labského dolu se nachází zraněný muž. "Bylo nám divné, že by někdo vyrazil v takovou hodinu do Labského dolu, ale ihned jsme vypravili záchranáře, kteří měli prohledat prostor směrem dolů od hřebenů. Druhý tým vyjel v terénním automobilu s tím, že půjdou směrem nahoru," přiblížil zahájení akce Pavel Jirsa, náčelník Horské služby Krkonoše.