K havárii osobního vozidla vyjížděly ve středu dopoledne všechny složky integrovaného záchranného systému do obce Klamoš na Hradecku.

Policisté odhadli škodu na havarovaném vozidle na 80 tisíc korun. | Foto: Policie ČR

Jednaosmdesátiletý řidič auta značky Škoda Octavia jedoucí od Štítu na Pamětník tam pravděpodobně usnul za volantem, přejel do protisměru a následně do levého silničního příkopu, kde narazil do dvou stromů. Vlivem nárazu se auto převrátilo na střechu.