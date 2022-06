Ve dvou případech se zranili motorkáři, v dalších třech případech cyklisté. U motorkářů hrála hlavní roli zřejmě rychlost a nedržení se ve svém jízdním pruhu, kvůli čemuž nebyli schopni včas zareagovat na situaci na silnici. U cyklistů pak bylo hlavním důvodem to, že jim řidiči aut nedali přednost. U všech účastníků dopravních nehod, byly dechové zkoušky s negativním výsledkem.

"To, že jsou milovníci kol a jedné stopy v hustém silničním provozu zranitelní, víme všichni. To, že někdy na silnicích chybí vzájemná tolerance a ohleduplnost mezi řidiči aut a nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu, víme také. Pokud však nezačne každý sám u sebe, situace se těžko změní. Řidiči motorových vozidel by tak měli být v letních měsících ještě mnohem obezřetnější, než kdy jindy a počítat s větším výskytem cyklistů a motoristů na silnicích. Je tak potřeba dávat větší pozor a dodržovat základní pravidla silničního provozu," nabádá mluvčí policistů Lucie Konečná.

Nehody motorek často mívají tragické následky. Jen o prvním červnovém víkendu došlo v kraji ke dvěma takovým událostem. Motorkář u Dobrošova na Náchodsku zřejmě nezvládl řízení a a v pravotočivé zatáčce vylétl ze silnice vlevo do přilehlého lesa, kde narazil do vzrostlých dřevin. Druhý motorkář zemřel na dálnici u Sedlic mezi Opatovicemi nad Labem a Hradcem Králové.

O nehodě jsme psali zde:

Motorkář nezvládl nájezd z dálnice D35 na D11, přelétnul přes svodidla a zemřel

"Někteří cyklisté a motorkáři jdou sami svým nezodpovědným chováním krizovým situacím a kolizím naproti. Někteří na kole zbytečně riskují, jezdí bez ochranných přileb (do 18 let povinná), se sluchátky v uších, bez osvětlení, nepoužívají reflexní prvky, aby byli dobře viditelní, a jezdí pod vlivem alkoholu. Zároveň se mnoho cyklistů mylně domnívá, že mají absolutní přednost. Častou příčinou dopravních nehod je i neohlédnutí se přes rameno při odbočování vlevo nebo nedržení se při kraji vozovky, jako tomu bylo zřejmě při kuriózní nehodě řidičky elektrokoloběžky, která se v pěti minutách střetla s dvěma cyklisty. To je jenom část výčtu nebezpečného chování cyklistů a motorkářů na silnicích našeho kraje," popsala mluvčí policistů.

O střetu řidičky elektrokoloběžky se dvěma cyklisty jsme psali zde:

Žena na elektrokoloběžce havarovala dvakrát v rozmezí pěti minut