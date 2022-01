K nehodě došlo pravděpodobně tak, že řidič auta značky VW Passat jedoucí od Kosiček k silnici I/11 při projíždění pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy, dostal smyk, přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem značky Škoda Favorit. Při nehodě se zranila jak 52letá řidička favoritu, která byla letecky transportována do nemocnice, tak i 35letý řidič passatu. Ten byl do nemocnice převezen rychlou záchrannou službou.