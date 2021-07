"28letý motorkář jedoucí od Hronova na Polici nad Metují nepřizpůsobil rychlost své jízdy místní úpravě. Ve vysoké rychlosti vjel do pravotočivé zatáčky, kdy při výjezdu z ní vjel do protisměru, kde již nestačil zareagovat na cyklistu, který přejížděl vozovku," uvedla k nehodě policejní mluvčí Eliška Majerová.

"Na místě byli dva zranění lidé. Zasahující hasiči z Náhoda zajistili v první chvíli zraněné osoby a následně asistovali zdravotnickým záchranářům a zabezpečovali místo události," uvedl mluvčí hasičů Martina Götzová k nehodě, jejíž následky si vyžádali i přílet vrtulníku letecké záchranné služby.

"Cyklista byl s těžkým zraněním letecky transportován do nemocnice, kde na následky zranění krátce po půlnoci zemřel. Motorkář utrpěl také těžká zranění, do své péče si ho převzali záchranáři, kteří ho převezli do nemocnice. Dechová zkouška nemohla být z důvodu zranění obou účastníků nehody na místě provedena. Policisté proto nařídili odběr krve," dodala policejní mluvčí.

"Jednomu z rodinných příslušníků účastníka dopravní nehody se věnoval intervent týmu posttraumatické péče. Po setmění nasvěcovala jednotka místo nehody pro potřeby policejního vyšetřování," doplnila mluvčí hasičů, s tím, že po naložení motocyklu a úklidu vozovky se jednotka vrátila zpět na stanici. Okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem šetření náchodských policistů.