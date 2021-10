"Krátce po 13. hodině došlo mezi obcemi Bělečko a Krňovice k havárii motocyklu, jehož řidička na místě zemřela. Ženě bylo 32 let. Přesná příčina nehody je nadále předmětem policejního vyšetřování," informovala Kormošová. Řidička motocyklu cestovala sama, během havárie tak nedošlo k žádnému dalšímu zranění.

Na silnici 2. třídy číslo 298 mezi obcemi Bělečko a Krňovice vyhasl v sobotu odpoledne život dvaatřicetileté motorkářky. Deníku to sdělila mluvčí hradeckých policistů Iva Kormošová.

