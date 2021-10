Jezdec na koloběžce (cyklista) jel po chodníku a následně vjel na přechod pro chodce bezprostředně před projíždějící vozidlo značky Škoda Octavia. Osmnáctiletý cyklista byl s lehkým zraněním převezen do nemocnice. Nikdo jiný zranění neutrpěl. U obou řidičů byl alkohol vyloučen dechovou zkouškou.

Policisté odhadli na octávii škodu na 20 tisíc a na koloběžce 2 tisíce korun.

Přesná příčina a míra zavinění je předmětem dalšího šetření hradeckých dopravních policistů.

V letošním roce policie eviduje na Hradecku již 8 nehod za účasti koloběžek, z nichž dvě byly pod vlivem alkoholu (2,3 a 2,8 promile) a u 6 byl viníkem cyklista. U šesti nehod se jednalo o elektrokoloběžky a 5 nehod se stalo jen za minulý měsíc. Pět cyklistů se střetlo s osobním autem a 3 nezvládli řízení a z koloběžky spadli na komunikaci. Celkem 6 cyklistů se naštěstí jen lehce zranilo .

Jezdec na koloběžce = cyklista = řidič nemotorového vozidla = dodržování pravidel silničního provozu:

- mladší 18 let musí použít přilbu

- nesmí jezdit pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek

- nesmí jezdit po chodnících (kromě dětí do 10 let)

- je-li stezka společná pro chodce a cyklisty nesmí ohrozit chodce

- na jednomístné koloběžce nejezdit ve dvou

- za snížené viditelnosti použít bílé světlo vpředu a vzadu červené

- cyklisté nesmí jezdit vedle sebe

- před vjezdem na přejezd pro cyklisty se musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil další účastníky provozu a řidiči vozidel jedoucí po silnici nemuseli náhle měnit směr nebo rychlost jízdy

- nesmí přejíždět přechod pro chodce (musí jít pěšky)

- je-li zřízen jízdní pruh, stezka nebo prostor pro cyklisty, musí je použít

- u elektrokoloběžek max. rychlost 25 km/h